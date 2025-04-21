Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Talimat Trump'tan! Ülkenin başkentini vurdular, çok sayıda ölü var
Altın fiyatları haftaya yeni rekorla başladı

Altın fiyatlarında tarihi zirve
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü

Elindeki halatla defalarca vurdu, yakınları ise gülerek seyretti

Traktör Kazasında Genç Kız Hayatını Kaybetti

Traktör Kazasında Genç Kız Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 19 yaşındaki Aylin Sönmez, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı F.Ö. ise tedavi altında.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralanan genç kız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Tütüncüler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.S. (53) yönetimindeki 27 SF 171 plakalı traktör virajı alamayarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkararak devrildi. Traktörde bulunan şahıslardan F.Ö. (20) ve Aylin Sönmez (19) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Aylin Sönmez Bozdoğan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. F.Ö.'nin ise tedavisinin Nazilli Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.