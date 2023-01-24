Trafoda elektrik çarpan şahıstan garip savunma: İntihar için girdim 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde trafoya giren şüpheli, elektrik akımına kapılarak feci halde yaralandı. Gece saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda trafoya giren kişinin elektrik akımına kapıldığını belirten vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, trafo içinden kendi imkanlarıyla çıkan R.B.'yi yaralı halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan R.B., ambulans ile Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. TEK CÜMLELİK SAVUNMA Üstündeki elbiseleri yanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan şüpheli ilk beyanında, "İntihar için girdim" diyerek kendini savundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. İşte olay yerinden kareler; Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Trafoda elektrik çarpan şahıstan garip savunma: İntihar için girdim - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.