Trafikte yol verme kavgası: Sürücü bagajdan aldığı keserle saldırdı

Olay, 30 Haziran Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil sürücüsüyle hurda taşıyan kamyonet sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga bir süre cadde ortasında devam etti.

BAGAJDAN ÇIKARDIĞI KESERLE SALDIRDI

Araçlarından inen taraflar tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. O sırada aracının bagajını açan otomobil sürücüsü, eline keser alarak karşı tarafın üzerine yürüdü. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar arasındaki kavga sona erdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.