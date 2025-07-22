Trafikte yol verme kavgası: Sürücü bagajdan aldığı keserle saldırdı

Trafikte yol verme kavgası: Sürücü bagajdan aldığı keserle saldırdı
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Trafikte yol verme kavgası: Sürücü bagajdan aldığı keserle saldırdı
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Kağıthane'de otomobil ve kamyonet sürücüleri arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Otomobil sürücüsü bagajdan keser alarak diğer sürücüye saldırdı. Olayın tüm detayları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Haziran Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil sürücüsüyle hurda taşıyan kamyonet sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga bir süre cadde ortasında devam etti.

BAGAJDAN ÇIKARDIĞI KESERLE SALDIRDI

Araçlarından inen taraflar tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. O sırada aracının bagajını açan otomobil sürücüsü, eline keser alarak karşı tarafın üzerine yürüdü. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar arasındaki kavga sona erdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Esra Açıkyıldız - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Trafikte artık yol verme kavgaları sona ersin. Baktınız sürücü yol almakla inat ediyor yol verin gitsin. Yol vermekle bir kaç saniye kaybedeceksiniz aksi halde öfkeden dolayı belki de çok şey kaybedeceksiniz.

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