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Trafikte tehlikeli hareketin cezası 46 bin liraya yükseldi

Trafikte tehlikeli hareketin cezası 46 bin liraya yükseldi
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2025 yılı için yeniden değerleme oranlarının belirlenmesiyle ehliyet harçları ve trafik cezalarında da artış olacak. Yeni düzenlemeye göre, drift atarak trafikte tehlikeye enden olan sürücüler artık 46 bin lira ceza ödeyecek.

2025 yılında trafik cezalarının ne kadar olacağı, milyonlarca sürücünün merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, yeni yılda vergi ve harçlara yüzde 43,93 oranında zam geleceği belirlendi. Peki, yeni yılda trafik cezaları ne kadar olacak?

2025'TE TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

Engelliler için ayrılan yere park etme

2024: 1.383 TL

2025: 1.990 TL

Emniyet kemeri kullanmamak

2024: 690 TL

2025: 993 TL

Seyir halindeyken cep telefonu kullanma

2024: 1.056 TL

2025: 2 bin 167 TL

Drift atma

2024: 32 bin 233 TL

2025: 46 bin 392 TL

Yönetmeliğe aykırı plaka takma

2024: 2 bin 647 TL

2025: 3 bin 810 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma

2024: 1.506 TL

2025: 2 bin 169 TL

Yasak yerde sollama yapma

2025: 2 bin 169 TL

Ehliyetsiz araç kullanma

2025: 18 bin 679 TL

Plakasız araç kullanma

2025: 11 bin 754 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma

2025: 995 TL

TRAFİK CEZASI NASIL SORGULANIR?

Eğer sen de trafik cezası nasıl sorgulanır diye merak ediyorsan turkiye.gov.tr adresinden yararlanabilirsin. Araç plakasına yazılan ceza ödeme işlemi öncesinde online sorgulama yapmak istediğinde turkiye.gov.tr adresinden sisteme giriş yapabilirsin. Sayfada bulunan arama butonunu kullanarak aracının plakasına yazılan cezayı sorgulayarak ceza görüntülemesi yapabilirsin. Araç plakasına yazılan ceza ödeme süresi ve ceza hakkında en hızlı bilgiyi e-Devlet sunuyor. Bunun yanı sıra Gelir İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün online adresleri üzerinden de sorgulama işlemleri yapılabiliyor. Bu kanallar 7 gün 24 saat boyunca sorgulama yapılmasını sağlıyor. Sürücüler bu kanallardan gerekli işlemleri yaparak trafik cezası ödeme süresi ve borca ilişkin bilgileri kolaylıkla öğrenebiliyor.

TRAFİK CEZASI NEREYE ÖDENİR?

Araç plakasına yazılan cezaların zamanında ödenmesi önemli. "Trafik cezası nereye ödenir?" diye merak ediyorsan bu ödemeleri yapabileceğin pek çok kanal bulunuyor. Bu kanallar PTT şubeleri, vergi dairesi, banka şubeleri ve ilgili online platformlar olarak sıralanıyor. Online trafik cezası ödeme yerleri dışında aracı kurumlarda da nakit ödeme işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - 3.Sayfa
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