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Saldırı amacı ile aracından inen şahsa 180 bin TL ceza

Saldırı amacı ile aracından inen şahsa 180 bin TL ceza
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Gaziantep'te trafikte tartıştığı başka bir aracı ısrarla takip edip saldırı amacıyla inen sürücü S.A.'ya 180 bin TL idari para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu ve aracı 60 gün trafikten men edildi.

Gaziantep'te trafikte tartıştığı başka bir aracı ısrarla takip ederek saldırı amacıyla araçtan inen şahsa 180 bin TL idari para cezası uygulandı. O anları kameraya da yansıyan şahsın ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu, aracı 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Nurdağı kesiminde Başpınar Viyadüğü'nde trafikte tartıştığı başka bir aracı ısrarla takip ederek saldırı amacıyla araçtan inen şahsa yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, trafikte tartıştığı başka aracı ısrarla takip ederek saldırı amacıyla araçtan inen S.A. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahsa, ilgili karayolları trafik kanunu kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine 60 gün süre ile el konuldu. Şahsın aracı da 60 gün süre ile trafikten men edilerek Yediemin Otoparkı'na teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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