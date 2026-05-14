Trafik kavgası pahalıya patladı

Afyonkarahisar'da trafikte tartıştığı şahsı aracından inerek darp eden sürücü gözaltına alınırken, şahsa polis tarafından 180 bin TL para cezası kesilerek aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, Burmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aracıyla seyir halinde olan S.T., ters yönden gelen araç sürücüsü H.F. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.F., aracından inerek S.T.'ye saldırıp darp etmeye başladı. Bu sırada bölge yakınında bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Ardından H.F., polis tarafından gözaltına alındı. H.F.'ye 'ters yönde araç kullanmak ve saldırı amaçlı araçtan inmek' suçlarından toplamda 180 bin TL para cezası kesilerek aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan, taraflar arasında yaşanan kavga saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - AFYONKARAHİSAR

