Haberler

Trafik kavgası pahalıya patladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden H.F., gözaltına alındı. Olayda H.F.'ye 180 bin TL para cezası kesilerek aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Afyonkarahisar'da trafikte tartıştığı şahsı aracından inerek darp eden sürücü gözaltına alınırken, şahsa polis tarafından 180 bin TL para cezası kesilerek aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, Burmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aracıyla seyir halinde olan S.T., ters yönden gelen araç sürücüsü H.F. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.F., aracından inerek S.T.'ye saldırıp darp etmeye başladı. Bu sırada bölge yakınında bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Ardından H.F., polis tarafından gözaltına alındı. H.F.'ye 'ters yönde araç kullanmak ve saldırı amaçlı araçtan inmek' suçlarından toplamda 180 bin TL para cezası kesilerek aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan, taraflar arasında yaşanan kavga saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

Savaş bitiyor mu? Trump ve Şi kapalı kapılar ardında anlaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spora başladı, bambaşka birine dönüştü

Son halini görünce inanamayacaksınız!
Kocaeli’nde bir garip olay! Hava değişiminde kaybolan asker için 100 bin dolar ödül konuldu

Hava değişiminde kaybolan asker için 100 bin dolar ödül
Mahalleyi üçe bölen gizemli mezar! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı

Mahalleyi üçe bölen gizem! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı
Vasiyetini açıklayan Cemil İpekçi, tepkiler üzerine açıklama yaptı: Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum

Vasiyetini eleştirenlere yanıt verdi: Kur’an’a göre hareket ediyorum
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Özkan Yalım ile Özel'in yazışmaları dava dosyasında: Sağlam bir paket olarak valizime koy

Özgür Özel'i zora sokacak yazışma dava dosyasına girdi

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi ben sızdırdım

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi...