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Trafikte makas atan magandalara yeni yaptırımlar yolda

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte makas atanlara yönelik yeni yaptırımlar geleceğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak, bu ihlalin ve yol açtığı kazaların önlenmesi amacıyla; idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesine yönelik mevzuat çalışmalarımız tamamlanmak üzere." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından 1 Ocak ve 14 Şubat tarihleri arasında "makas atma" olarak tabir edilen art arda birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirme ihlali ile ilgili toplam 12 bin 919 sürücüye ve araca işlem yaptığını bildirdi.

TRAFİKTE MAKAS ATMAYA YENİ YAPTIRIMLAR GELİYOR

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, trafikte makas atmaya yeni yaptırımlar geleceğini duyurdu. Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak, bu ihlalin ve yol açtığı kazaların önlenmesi amacıyla; idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesine yönelik mevzuat çalışmalarımız tamamlanmak üzere." ifadelerini kullandı. Yerlikaya, trafikte makas atmanın sadece kendi canınızı değil, diğer sürücülerin hayatını da tehlikeye attığı yönünde uyarıda bulundu.

BİR HAFTADA 462 BİN SÜRÜCÜ VE ARACA İŞLEM YAPILDI

Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerince 6-13 Şubat tarihleri arasında 2 milyon 948 bin 764 aracın denetlendiğini bildirdi. Detayları aktaran Yerlikaya, "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 42 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 119 bin 400, periyodik muayenesi yaptırılmamış 21 bin 955, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 341, sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 477 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 660 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 462 bin 352 araca/sürücüye işlem yapıldı." dedi. Trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunan Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadesini kullandı.

Trafikte makas atan magandalara yeni yaptırımlar yolda
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHeisenberg:

millet vekillerini ve yeğenlerinide kapsıyor mu peki ?

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