Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş

Trafikte Kavga: Sürücü Darp Edildi, Tehditler Savuruldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta trafikte yaşanan bir tartışma, saldırganın diğer sürücüyü araç içerisinde darp edip tehdit etmesiyle sonuçlandı. Olay anı ise bir başka sürücü tarafından kaydedildi.

Trafikte kavga kamerada: Sürücüyü araç içerisinde darp edip 'seni öldürürüm' diye tehdit etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta trafikte yaşanan tartışmada bir şahıs, diğer aracın sürücüsünü araç içerisinde 'seni öldürürüm bak' diyerek darp etti. Saldırgan daha sonra 'kaybol' diye bağırarak aracına binip uzaklaştı.

Olay, Onikişubat ilçesinde İsmet Karaokur Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte iki otomobil sürücüsü karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı. Ardından 46 AJP 960 plakalı otomobilden inen şahıslar diğer sürücüyü araç içerisinde 'seni öldürürüm bak' diyerek darp etti. Darp ettiği sürücüye 'kaybol' diye bağıran saldırgan ardından aracına binip uzaklaştı.

Saldırı anı ise olay yerinden geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.