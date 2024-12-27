Trafikte hasarlı araç gören kaporta ustası dayanamadı

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Trafikte gördüğü aracın göçüğüne dayanamayan kaporta ustasının yaptığı izleyenleri şaşkına çevirdi.

Bir kaporta ustası, kırmızı ışıkta önünde duran arabanın sağ arka kapısında göçük görünce arabadan indi. Hasarlı araç sahibinden izin alan kaporta ustası, göçüğü eliyle vurarak düzeltti ve aracına döndü. O anlara sosyal medyada "Usta gibi usta" yorumları yapıldı.