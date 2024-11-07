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Trafik Uygulamasından Kaçan Şüpheli Hırsız Yakalandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, trafik uygulamasından kaçan O.A. isimli şüpheli, 8 ayrı suçtan 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlenerek polis tarafından yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafik uygulamasından kaçan bir kişi, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sıkı takip sonucu kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin hırsızlık ve dolandırıcılık gibi 8 ayrı suçtan 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde saat 13.30 sıralarında gerçekleşen trafik uygulaması esnasında bir araç sürücüsü ara sokaklara kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek takip başlattı. Yürütülen sıkı çalışma ve takip sonucu şüphelinin Eski İzmir Caddesi'ne doğru kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri sokakları tutarak alanı daralttı ve şüpheliyi Bahar Mahallesi 2947 sokakta kıstırdı. Polisi görünce tekrar kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı.

Suç makinesi çıktı

Yakalanan şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda adının O.A. olduğu ve hırsızlık ve dolandırıcılık gibi 8 ayrı suçtan 14 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Polisin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalanan O.A., gözaltına alınarak Karabağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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