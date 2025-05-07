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Trafik Magandası Aksaray'da Tutuklandı

Trafik Magandası Aksaray'da Tutuklandı
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Aksaray'da polislerin 'dur' ihtarına uymayarak 1 yılda 4 kez polisten kaçan ve son yakalanışında polislere direnerek gözaltına alınan sürücü, adli makamlarca tutuklandı.

AKSARAY (İHA) – Aksaray'da polisleri ezme pahasına 1 yılda 4 kez polisten kaçan ve 5. kaçışında polis ekiplerince kaza yapmaması için takibi bırakılan trafik magandası asayiş ekiplerinin operasyonuyla iş yerinde yakalandı. O sürücü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da 1 yılda 5 kez polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanınca her seferinde polise direnip güçlük çıkaran, gözaltına alınınca da "Türk Polisi'nden kaçılmaz" diyen o sürücünün en son polisleri ezme pahasına kaçtığı kovalamacanın ardından polis memurlarının da şikayeti üzerine yeniden adli işlem başlatıldı. "Görevli memura mukavemet" ve "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından başlatılan adli işlem gereği şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dün gece yarısı Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hızlı bir şekilde şahsın bulunduğu yeri tespit etti. Aksaray oto sanayisinde bulunan iş yerinde olduğu belirlenen şahsa yönelik asayiş ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Ö.E. isimli sürücü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve gece gözaltında kalan şahıs buradaki işlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri tarafından ters kelepçe takılarak adliyeye getirilen Ö.E. basın mensuplarının, "Türk Polisinden kaçılmaz demiştin?" sorusuna "Kaçamadım, yine polisteyim" diye cevap verdi. "Aracı neden polislerin üzerine sürdün? Dur ihtarına neden uymadın?" sorularına ise "Polisi görmedim, duymadım" diye cevap verdi. Sürücü E.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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