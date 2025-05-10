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Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç, Davul Zurna Eşliğinde Defnedildi

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Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Tarsuslu genç Yiğit Turan, kız arkadaşı Ayşegül Kırlangıç ile birlikte davul zurna eşliğinde toprağa verildi. Olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edilirken, cenazeleri gözyaşları arasında defnedildi.

Trafik kazasında ölen genç, davul zurna eşliğinde toprağa verildi

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde trafik kazasında ölen Tarsuslu genç davul zurna eşliğinde toprağa verildi.

Kaza, dün akşam Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde, Silifke'nin Atakent Mahallesi Susanoğlu mevkiinde meydana geldi. 01 ABS 952 plakalı Peugeot marka otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 33 BHS 93 plakalı tıra arkadan çarparak aracın altına girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan cenazeleri çıkararak hastane morguna gönderdi. Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybedenlerin Tarsuslu Yiğit Turan ve kız arkadaşı Ayşegül Kırlangıç olduğu öğrenildi.

Turan'ın cenazesi, Tarsus'un Aliefendioğlu Mahallesi'nde davul zurna eşliğinde mezarlığa getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Turan'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan, geleneklere göre bekar olarak genç yaşta yaşamını yitirenler için cenazede davul zurna çalındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - 3.Sayfa
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