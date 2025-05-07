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Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Aile Fertleri İstanbul'da Defnedilecek

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Aile Fertleri İstanbul'da Defnedilecek
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Ankara'da meydana gelen trafik kazasında vefat eden Kardeniz Türkmen ve Akarçay ailesine mensup 3 kişinin cenazeleri İstanbul'da toprağa verilecek.

Ankara'da trafik kazasında vefat eden aile fertleri İstanbul'da defnedilecek

ANKARA - Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi İstanbul'da defnedilecek.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu Bala mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kardeniz Türkmen'in ters yönde kullandığı otomobil, Ersin Akarçay idaresindeki araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpışma sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Kardeniz Türkmen ve aynı araçta bulunan Ersin Akarçay, İsmet Akarçay ve Çetin Akarçay'ın cenazeleri incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazadan yaralı olarak kurtarılan Erol Akarçay'ın ise durumunun ağır olduğu ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Akarçay ailesi fertlerinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenilirken kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
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