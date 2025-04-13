Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Türkiye'yi sarsan iddiaya Cumhurbaşkanlığından jet yalanlama
ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor

Hazırlıklar tamam! ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç
İmamoğlu'ndan arkadaşlarının başka cezaevlerine nakledilmesine tepki

İmamoğlu'nu küplere bindiren karar: Ağzınızı açıp bir söz söyleyin

Trafik Kazasında Doç. Dr. Elif Kaya Hayatını Kaybetti

Trafik Kazasında Doç. Dr. Elif Kaya Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Kaya hayatını kaybetti, eşi ve 5 yaşındaki oğlu yaralandı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya hayatını kaybetti. Kazada, Kaya'nın eşi ve 5 yaşındaki oğlu ise yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Isparta-Gönen Karayolu Gönen ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Kaya (39) idaresindeki 32 HB 088 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Ramazan Kaya ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya (37) ve 5 yaşındaki oğulları Selim Ege Kaya yaralandı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan durumu ağır olan Elif Kaya, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, eşi ve oğlu ise Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doç. Dr. Elif Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi Ramazan K. ve oğlu Selim Ege Kaya'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma ise devam ediyor. - ISPARTA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.