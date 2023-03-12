Trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi Koç hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi Mehmet Emin Koç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 8 Mart Çarşamba günü Emek Mahallesi Bodrum Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milas-Bodrum Karayolu'nda seyir halindeki araç Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mehmet Emin Koç'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Koç ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Koç'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Koç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koç'un ölümü ailesi ve okul arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Mehmet Emin Koç'un cenazesinin Milas'ta ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - MUĞLA