Trafik Kazası Sonrası İntikam: Baba Sürücüyü Öldürdü

Konya'nın Karapınar ilçesinde 6 ay önce meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun babası, çocuğun ölümünden sorumlu tuttuğu araç sürücüsünü öldürdü.

Olay, Karapınar ilçesinde sabah erken saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, 72 yaşındaki Hikmet Guzey, sabah namazını kılmak üzere bisikletiyle evinden çıktı. Guzey, Reşadiye Mahallesi'ne geldiğinde karşısına çıkan Gökhan Tunç tarafından tabancayla vuruldu. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Hikmet Guzey'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüpheli Gökhan Tunç'un, geçtiğimiz mayıs ayı başında trafik kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki oğlu İsmet Tunç'un ölümünden Hikmet Guzey'i sorumlu tuttuğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Gökhan Tunç, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa süre içinde yakalandı. Hikmet Guzey'in cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA