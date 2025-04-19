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Trafik kazası geçiren Berk Atan yoğun bakıma kaldırıldı!

Trafik kazası geçiren Berk Atan yoğun bakıma kaldırıldı!
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Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncusu Berk Atan, Eskişehir'e giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Omurga ve kaburgalarında kırıklar tespit edilen Atan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Gönül Dağı" dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi. Eskişehir'deki dizi çekimlerine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Atan'ın içinde bulunduğu ekip aracı, Sivrihisar ilçesi yakınlarında kaza yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan oyuncu, ardından hızla hastaneye sevk edildi.

Trafik kazası geçiren Berk Atan yoğun bakıma kaldırıldı!

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Hastanede yapılan kontrollerde Berk Atan'ın omurga ve kaburga kemiklerinde kırıklar oluştuğu tespit edildi. Doktorlar, oyuncunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü açıkladı.

BERK ATAN KİMDİR?

Berk Atan, 26 Ekim 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 2012 Best Model of Turkey birincisi seçildikten sonra dikkatleri üzerine çeken model ve oyuncu Berk Atan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

2011 Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden"; 2012 Best Model of Turkey'de ise birinci seçildi.

BERK ATAN'IN KARİYERİ

Berk Atan, oyunculuk kariyerine 2013 yılında adım attı. Asıl şöhretini Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde oynayarak kazandı. Dizide Savaş Mertoğlu'nu oynayan Berk Atan, yakışıklılığı ve oyunculuk performansıyla genç kızların beğendiği erkek oyuncular arasında yerini aldı. 5 sezondur TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Taner Kaya rolünü oynayarak, seyircinin gönlünde taht kurmuştur.

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Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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