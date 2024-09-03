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Trafik kazalarındaki en gizli tehlike: Kör nokta

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Uzmanlardan özellikle tır ve büyük araçların kör noktasına dikkat edin uyarısı

Trafik kazalarındaki en gizli tehlike: Kör nokta

Uzmanlardan özellikle tır ve büyük araçların kör noktasına dikkat edin uyarısı

KONYA - Trafikte özellikle tır ve kamyonlar başta olmak üzere araçların kör noktasına dikkat edilmediği takdirde kazalar meydana gelebiliyor. Uzmanlar, trafikte özellikle tırların sağa ve sola dönüşlerinde araçlara fazla yaklaşılmaması ve dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

Araçların yan ve iç aynalarında görüş alanı dışında kalan bölümler kör nokta olarak tanımlanırken, trafikte üzerinde çok durulmayan, fakat dikkat edilmediğinde sürüşü ciddi şekilde tehlikeye atabilecek sorunların başında geliyor. Kör noktaya dikkat edilmediğinde yaralanma ve ölümle de sonuçlanabilen trafik kazaları meydana gelebiliyor. Uzmanlar, hem sürücülerin hem de yaya diğer araç sürücülerinin kör nokta konusunda dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor.

"Aracın sağında, solunda veya önünde olan canlı veya cansız bazı cisimleri görme ihtimalimiz azalıyor"

Büyük ve küçük araçlarda kör nokta denilen bir nokta olduğunu söyleyen İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, "Büyük araçlarda yüksek olduğu için biz aracın sağında, solunda veya önünde olan canlı veya cansız bazı cisimleri görme ihtimalimiz azalıyor. Her ne kadar aynamız olsa da ayna yüksekliği bizim boyumuzun üzerinde olduğu zaman veya yanımızdaki araçlardan yukarda olduğu için sağ aynadan sağımızdaki araçları göremiyoruz. Buna önlem olarak peron aynası dediğimiz sağ taraftaki kapının üzerinde bir aynamız var. Buna ilave olarak camın ön kısmında peron aynası dedikleri bir aynamız daha olur. Buralardan görebildiğimiz kadar görüyoruz" dedi.

"Teknoloji ilerledikçe kör nokta uyarı sistemleri yeni çıkan araçlarda uygulanıyor"

Büyük araçlardaki kör nokta kontrollerinin elektronik usullerle yapılmasını tavsiye ettiklerini belirten Ramazan Ceylan, "Yeni çıkan araçlarda zaten bu özellikler mevcut ama tabii eski araçlarda uygulanabilirliği söz konusu olamaz. Teknoloji ilerledikçe kör nokta uyarı sistemleri yeni çıkan araçlarda uygulanıyor. Tabii aracı kullanan şoförün tedbir alması; sağında, solunda veya önünde olan yaya ve diğer araçların da bu şekilde kör noktası olduğunu bilerek yaklaşmaması gerekiyor. Dolayısıyla büyük araçlar sağa veya sola döneceğinde manevrayı geniş almak durumunda kalırlar. Bizim araç sürücülerimiz, yayalarımız, bisiklet ve motosiklet sürücülerimiz bu durumlarda tırların kör noktasına girmemeleri kendileri ve trafik açısından iyi olur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları 3-sayfa Güncel trafik Yaşam

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