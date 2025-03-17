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Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu! Genç kadını kimse yatıştıramadı

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İzmir-Bursa yolunda trafikte iki kadın sürücü arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkeli sürücülerden biri aracından inerek diğer aracın camına vurup hakaretler savururken, araçta bulunan küçük çocuk korku dolu anlar yaşadı.

İzmir- Bursa yolunda meydana gelen olayda, iki kadın sürücü arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kimliği henüz belirlenemeyen sürücülerden biri, sinirlerine hakim olamayarak aracından indi ve diğer aracın yanına yöneldi. Oldukça öfkeli olduğu görülen kadın, aracın camına sertçe vurarak küfürler savurdu.

ARAÇTA ÇOCUK DA VARDI

Diğer kadın sürücü, aracında küçük bir çocuğun olduğunu belirterek "Korkuyor, lütfen sakin olun!" dedi. Ancak öfkeli sürücü, bu uyarıya aldırış etmeden hakaretlerine devam etti. Küfürler ve sert hareketleriyle çevrede bulunanları da şaşkına çevirdi.

ÖFKELİ KADINI ANNESİ DE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Öfkeli kadını, yanında bulunan ve annesi olduğu öğrenilen bir kadın sakinleştirmeye çalıştı. Ancak gerginlik yatışmadı. Olayı kayda alan diğer sürücü ise yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle ifade etti:

"Camı kıracak gibi! Terbiyesizliğe bak, biz hiçbir şey yapmadık ama annesi de bizi kayda alıyor."

Gergin anların ardından olay büyümeden taraflar yollarına devam etti.

Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu! Genç kadını kimse yatıştıramadı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Küfürler hava uçuştu, genç kadını kimse yatıştıramadı
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıCevap :

Hani araçtan inince ehliyete el konuluyordu. Adı var sadece uygulama yok.

Yorum Beğen102
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarımhmtc:

Bahse girerim. Diğer kadın sürücü %99.99999 kapalı bir kadındır!

Yorum Beğen26
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Haber YorumlarıEymen Tunç:

tipe bak canavar

Yorum Beğen30
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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

bakanlık harekete geçsin el koysun

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Haber YorumlarıO Z:

Neyinle sceksin? Dikkat ette seni smesinler

Yorum Beğen8
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