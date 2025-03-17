Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu! Genç kadını kimse yatıştıramadı

İzmir- Bursa yolunda meydana gelen olayda, iki kadın sürücü arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kimliği henüz belirlenemeyen sürücülerden biri, sinirlerine hakim olamayarak aracından indi ve diğer aracın yanına yöneldi. Oldukça öfkeli olduğu görülen kadın, aracın camına sertçe vurarak küfürler savurdu.

ARAÇTA ÇOCUK DA VARDI

Diğer kadın sürücü, aracında küçük bir çocuğun olduğunu belirterek "Korkuyor, lütfen sakin olun!" dedi. Ancak öfkeli sürücü, bu uyarıya aldırış etmeden hakaretlerine devam etti. Küfürler ve sert hareketleriyle çevrede bulunanları da şaşkına çevirdi.

ÖFKELİ KADINI ANNESİ DE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Öfkeli kadını, yanında bulunan ve annesi olduğu öğrenilen bir kadın sakinleştirmeye çalıştı. Ancak gerginlik yatışmadı. Olayı kayda alan diğer sürücü ise yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle ifade etti:

"Camı kıracak gibi! Terbiyesizliğe bak, biz hiçbir şey yapmadık ama annesi de bizi kayda alıyor."

Gergin anların ardından olay büyümeden taraflar yollarına devam etti.