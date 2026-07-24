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Eskişehir'de Dilenci Çocuğun Tehlikeli Anları

Eskişehir'de Dilenci Çocuğun Tehlikeli Anları
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Eskişehir’de kırmızı ışıkta bekleyen aracın camına adeta yapışarak para isteyen çocuk, istediğini alamayınca arkadaki kamyona tırmandı.

Eskişehir'de kırmızı ışıkta bekleyen aracın camına adeta yapışarak para isteyen çocuk, istediğini alamayınca arkadaki kamyona tırmandı.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan trafik ışıklarında bekleyen otomobillerin yanına gelen çocuk dilenciler, bir aracın kapalı olan camına adeta yapışarak sürücüden ısrarla para istedi. Sürücüden olumsuz yanıt alan çocuklardan biri, bu kez aracın arkasında beklemekte olan bir kamyon sürücüsünden aynı yöntemle para istemeye devam etti. Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye düşüren çocukların o anları araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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