Bursa'da Trafik Tartışması Caddeyi Ringe Çevirdi: Kavgada O Anlar Kamerada
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik tartışması nedeniyle iki grup arasında çıkan kavga, caddeyi adeta ringe çevirdi. Trafiğin durduğu ve grupların birbirine girdiği anlar amatör kamerayla kaydedilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'da cadde üzerinde trafik tartışması sebebiyle birbirine giren iki grup, caddeyi adeta ringe çevirdi. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında trafik tartışmasından dolayı sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya döndü. Trafiğin durduğu, ve grupların caddeyi adeta ring gibi kullandığı anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Polis ekipleri kavgayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı