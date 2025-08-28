Trabzon uçağında iki erkeğin öpüştüğü iddiası ortalığı karıştırdı, bir yolcu inmek istedi

Güncelleme:
Trabzon seferini yapan uçakta bir yolcunun, iki erkeğin öpüştüğünü öne sürerek uçaktan inmek istediği iddia edildi. İddiaya konu şahıslar "Öyle bir şey yok, biz kardeşiz" diyerek kendilerini savunurken tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Aynı dakikalarda hava muhalefeti nedeniyle acil iniş anonsu yapıldı ancak uçak seferine devam etti.

Trabzon seferini yapan bir uçakta iki yolcu arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay anına ilişkin görüntüler, "İki erkek birbirini öptüğü için biri uçağı durdurmak istiyor" notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Bir yolcunun iki erkeğin öpüştüğünü öne sürerek uçaktan inmek istediği iddia edildi.

"BİZ KARDEŞİZ" SAVUNMASI

İddiaya göre, bir yolcu iki erkek yolcunun öpüştüğünü öne sürerek tepki gösterdi. Bunun üzerine başlayan tartışma büyüdü. İddiaya konu şahıslar, "Öyle bir şey yok, biz kardeşiz" diyerek kendilerini savundu.

TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sözlü atışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kabin ekibi ve diğer yolcular araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kameraya yansıyan görüntülerde bir yolcunun "Beni indir" diyerek bağırdığı duyuldu.

ACİL İNİŞ ANONSU YAPILDI

Aynı dakikalarda hava muhalefeti nedeniyle acil iniş anonsu yapıldı. Ancak uçak planlanan güzergahını değiştirmedi ve seferine devam etti.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Arapzon oldular normal.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
