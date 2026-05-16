Trabzon'da dolandırıcılık suçundan adliyeye çıkartılan 12 kişiden 10'u tutuklandı

Trabzon merkezli Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt illerinde yapılan eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda önceki gün gözaltına alınan ve dün adliyeye çıkartılan 12 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarının işlendiğine dair ihbar üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. İlk tespitlerde Trabzon'da ikamet eden şüpheli bir şahsın banka hesaplarını topladığı, kiraladığı ve bu kiralık hesapları Türkiye genelinde bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere satarak haksız menfaat ve dolandırıcılık ağı oluşturduğu belirlendi.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda; şüphelilerin internet siteleri üzerinden sahte ilanlar verdikleri, sahte ilanlardaki mal ve hizmeti satın almak isteyen vatandaşlarla, yabancı veya üçüncü kişiler adına açılmış GSM numaraları üzerinden iletişim kurdukları tespit edildi. Şüphelilerin, mağdurları kiralık banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdikleri, ödeme alındıktan sonra iletişim hatlarını ve hesapları kapattıkları anlaşıldı.

Şüpheli şahısların kullanmış oldukları hesaplarda gerçekleştirilen MASAK analizinde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 500 milyon TL tutarında şüpheli işlem hareketliliği belirlenirken, suç gelirlerinin bir kısmının kripto para borsalarına aktarıldığı ortaya çıkartıldı. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasına müteakip Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt illerindeki 13 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslar gözaltı sürelerinin tamamlanmasının ardından dün Trabzon Adliyesi'ne çıkartıldı.

Şüphelilerden 1'i Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesi sonrası serbest bırakılırken, 11 şüpheli ise Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe yapılan sorgularının ardından şüphelilerden 1'i hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın kolluk kuvvetine belirtilen süreler içinde imza atmak suretiyle adli kontrol kararı verilirken, 10'u ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Öte yandan bir şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı