Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nde Görev Değişimi

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nde Görev Değişimi
Güncelleme:
Murat Esertürk, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevini yeni Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'na devretti. Törende Esertürk, Loğoğlu'na başarı dileklerini iletti.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle Murat Esertürk görevini Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'na devretti.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan Murat Esertürk, düzenlenen törenle görevini yeni İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'na devretti. Sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen devir teslim töreninde Ali Loğoğlu, tören mangası tarafından karşılandı. Törende Emniyet Müdürlüğü binası önünde karşılayan Murat Esertürk, yeni görevine başlayan Ali Loğoğlu'na başarı dileklerini iletti.

Esertürk, "Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Güç ve kuvvet versin. En güzel şekilde aldığın görevi yerine getireceğine sonuna kadar eminim. Hayırlı olsun" dedi.

Ali Loğoğlu ise "Emaneti benden sonra gelecek olana teslim edeceğimden hiç şüpheniz olmasın. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleri ve çok sayıda polis memurunun katıldığı programda Loğoğlu, Esertürk'e çiçek takdim etti.

Görev süresini tamamlayarak Trabzon'dan ayrılan Murat Esertürk, törende mesai arkadaşlarıyla tek tek vedalaştı. Ali Loğoğlu ise devir teslimin ardından görevine resmen başladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Gökhan Özen'in tanışma hikayesi ortaya çıktı

Yeni aşkı çok konuşulacak! Yaş farkı ve tanışma hikayesi ortaya çıktı
