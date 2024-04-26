Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 6 uyuşturucu taciri şahıs yakalandı. Operasyonda, bonzai, esrar ve uyuşturucu madde kullanma düzenekleri ele geçirildi.

Trabzon'da polis ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu taciri 6 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 6 hedef şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda 1 şahıs Amasya ilinde olmak üzere 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların evinde yapılan aramada bir miktar sentetik kannabinoid (bonzai), kubar esrar maddesi, kenevir tohumu ile birlikte 2 adet payp ve 1 adet plastik uyuşturucu madde kullanma yarayan düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar Ö.B. (33) S.B. (23) B.E.T. (22) İ.B. (23) A.T. (27) ve F.S.A (27) İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Trabzon Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Operasyon Narkotik Trabzon Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title