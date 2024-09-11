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Trabzon'da üniversite okuyan çocuklarını bırakmak için yola çıkan aile Ankara'da kaza yaptı

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Trabzon'da üniversite okuyan çocuklarını bırakmak için Bursa'dan yola çıkan ailenin Ankara'da bir kamyona çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Dumlupınar Bulvarı Ankara istikametinde gerçekleşti.

Trabzon'da üniversite okuyan çocuklarını bırakmak için Bursa'dan yola çıkan ailenin Ankara'da bir kamyona çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Dumlupınar Bulvarı Ankara istikametinde gerçekleşti. Trabzon'da üniversite okuyan çocuklarını bırakmak için Bursa'dan yola çıkan aile, Ankara'da bir kamyona arkadan çarptı.

Edinilen bilgiye göre A.Y. kontrolündeki 77 AD 909 plakalı araç, yük boşaltımından gelen 06 CUE 418 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Aracın çarptığını fark etmeyen kamyon sürücüsü kaza yapan aracı beraberinde sürükledi. Çevreden geçen araçların kamyon şoförünü uyarması sonucu kazayı fark eden kamyon sürücüsü hemen aracını durdurarak yaralıların yardımına koştu.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilerek yaralılara ilk müdahale yapıldı. Jandarma ve trafik polisleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralıların Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ve içerisinde 5 kişi bulunan A.Y. kontrolündeki araçta 2 kişinin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Öte yandan araç şoförü A.Y.'nin araç kullanırken uyuyakaldığı iddia edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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