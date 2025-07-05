Trabzon'da Tırdan Fırlayan Lastik Motosiklete Çarptı

Trabzon'da Tırdan Fırlayan Lastik Motosiklete Çarptı
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Trabzon'un Araklı ilçesinde seyir halindeki bir tırdan fırlayan lastik, yol kenarındaki motosiklete çarparak sürücüyü hafif yaraladı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Trabzon'da seyir halinde giden bir tırdan aniden çıkan lastik yol kenarında bulunan motosiklete çarptı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesinin Trabzon Caddesinde seyir halinde giden 61 AFH 765 plakalı tırdan fırlayan lastik yol kenarında bulunan 06 DSZ 50 plakalı motosiklete çarparak savurdu. Motosiklet sürücüsü, tam aracına bineceği esnada gelen tehlikeden son anda kurtuldu. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Lastiğin geliş şiddetiyle yoldan savrulan motor sürücüsü hafif yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Fırlayan lastiğin yolda veya kaldırımda bulunan bir başka kişiye çarpmaması ise sevindirdi.

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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