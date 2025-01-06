Üye Girişi
Haberler
DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek

DEM Parti İmralı heyetinden CHP ziyareti! Yer ve saat belli oldu
Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı

Milyonların kilitlendiği yılın ilk Kabine toplantısı başladı
Trump, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor

Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor! Trump'ın planları değişti
Silah bırakma çağrısı ne zaman yapılacak?

Silah bırakma çağrısı ne zaman yapılacak?

Trabzon'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Trabzon'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir oto tamir iş yerinde meydana gelen silahlı kavgada, Adem Güler adlı kişi bacağından ve kasığından yaralandı. Olay sonrasında E.D. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay saat 14.00'da Sanayi Mahallesi İpekyolu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Güler'in (39) çalıştığı oto tamir iş yerine gelen E.D. (39) bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.D. üzerinde taşıdığı silahla ateş ederek Adem Güler'i bacağından ve kasığından yaraladı. Yaralanan Adem Güler çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, E.D. ise olay yerinden kaçtığı otomobili ile Çukurçayır mahallesinde silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Toplantıya damga vuran soru! Babasını savunamadı
img

Milyonların kilitlendiği yılın ilk Kabine toplantısı başladı
img

İki dev Türk şirketi iflasın eşiğinde!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi

Toplantıya damga vuran soru! Babasını savunamadı
O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil

Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar

Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar
Genç kadından kendisine başörtü uyarısı yapan mollaya olay tepki

Dünya havalimanında kaydedilen bu görüntüyü konuşuyor
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Son Dakika Haberleri

Survivor eleme adayları kim? 6 Ocak Cuma Survivor'da potada kimler var? 7 Ocak Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 6 Ocak Pazartesi? Survivor canlı izle! 6 Ocak Cuma TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi! 6-7 Ocak Ödemiş, Menderes, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Oh Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? Kings Dünya Kupası nedir, nerede düzenleniyor? Kings Dünya Kupası şampiyonu ne kazanıyor? Kings Dünya Kupası Türkiye takımı kadrosunda kimler var, oyucular profesyonel futbolcu mu? İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Ocak Sarıyer, Beşiktaş, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul'a ne zaman kar yağacak 2025? BUSKİ Bursa su kesintisi! 6-7 Ocak İnegöl, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.