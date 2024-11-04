Trabzon'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Akçaabat ilçesindeki Darıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede galericilik yapan Beytullah Komar (27), aracını çektiği yol kenarında kimliği belirlenemeyen şahıs ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kimliği belirlenemeyen şahıs belinden çıkardığı tabanca ile Komar'a ateş etti. Beytullah Komar vücuduna isabet eden kurşun ile yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Beytullah Komar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Komar'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan kimliği belirlenemeyen şahsı yakalanması için jandarma ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. - TRABZON