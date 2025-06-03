Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı

Trabzon'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Şehrin pek çok noktasında su baskınları yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

SEL SULARI KEBAPÇIYI KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ

Bir kebapçıda kaydedilen görüntüler ise Trabzon'daki durumun vahametini gözler önüne serdi. Suların bastığı kebapçı tamamen kullanılamaz hale geldi. Görüntülerde dükkandaki masa ve sandalyelerin su içinde yüzdüğü görüldü.

CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı. Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken, bazıları ise iş yerlerine sığındı. Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı, birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı. Ekiplerin müdahalesiyle araç ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin ve bodrum katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor.