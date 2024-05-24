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Trabzon'da motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Trabzon'un Pelitli Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet çarpması sonucu 5 yaşındaki Ceylin Erkan hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Trabzon'da motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Pelitli Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta 5 yaşındaki Ceylin Erkan babasıyla birlikte yolda yürürken bir anda babasının yanından ayrılarak yola doğru koştu. Bu sırada mahalle arasında ilerleyen O.K. kontrolündeki motosiklet çocuğa çarptı. Kazada yaralanan küçük kız babası tarafından hastaneye götürüldü. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere dün akşam hayatını kaybetti.

5 yaşındaki Ceylin bugün cuma namazına müteakip Yomra ilçesindeki Demirciler Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilirken, motosiklet sürücüsü O.K. tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Pelitli Trabzon Çocuk Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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