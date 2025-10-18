Trabzon'da Kaybolan Balıkçı için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'un Arsin ilçesinde 2 gün önce teknesi ile balık avlarken denizde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Arsin ilçesinde 16 Ekim 2025 tarihinde saat 09.33'te 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, balık avlarken denizde kaybolduğu bildirilen Mehmet Ali Gürsoy'u (39) arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarına havadan destek vermek üzere Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından 1 adet helikopter görevlendirilirken,

karadan, denizden ve havadan çok yönlü olarak sürdürülen çalışmalara; Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Jandarma, Emniyet, İtfaiye, dalgıç ekipleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan toplam 89 personel katılıyor.

89 personelle birlikte, 12 araç, 8 bot, 1 gemi, 2 sonar cihazı, 2 drone, 1 YTS cihazı ve 1 ROV cihazı da kullanılıyor. - TRABZON