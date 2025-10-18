Haberler

Trabzon'da Kaybolan Balıkçı için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'da Kaybolan Balıkçı için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Arsin ilçesinde balık avlarken kaybolduğu bildirilen Mehmet Ali Gürsoy'u bulmak için kapsamlı arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik, AFAD ve diğer kuruluşlardan toplam 89 personelin katılımıyla denizde, karada ve havada yürütülen operasyonlarda çeşitli ekipmanlar kullanılıyor.

Trabzon'un Arsin ilçesinde 2 gün önce teknesi ile balık avlarken denizde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Arsin ilçesinde 16 Ekim 2025 tarihinde saat 09.33'te 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, balık avlarken denizde kaybolduğu bildirilen Mehmet Ali Gürsoy'u (39) arama çalışmaları devam ediyor.

Arama çalışmalarına havadan destek vermek üzere Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı tarafından 1 adet helikopter görevlendirilirken,

karadan, denizden ve havadan çok yönlü olarak sürdürülen çalışmalara; Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Jandarma, Emniyet, İtfaiye, dalgıç ekipleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan toplam 89 personel katılıyor.

89 personelle birlikte, 12 araç, 8 bot, 1 gemi, 2 sonar cihazı, 2 drone, 1 YTS cihazı ve 1 ROV cihazı da kullanılıyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
