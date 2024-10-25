Trabzon'da Jandarma Operasyonu: 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Trabzon'un Arsin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla 7 kilo 142 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arsin İlçesine bağlı bir mahallede adli makamlardan alınan arama kararına istinaden V.K. isimli şahsın ev ve eklentilerinde uyuşturucuya hassas köpeklerin de katılımı ile operasyon düzenledi. Yapılan arama neticesinde cam kavanozlar içinde 7 kilo 142 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Cam kavanozların bazılarını şahsın buzdolabında sakladığı gözlenirken, V.K. olayla ilgili gözaltına alındı. - TRABZON