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Trabzon'da Jandarma Operasyonu: 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Trabzon'da Jandarma Operasyonu: 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Trabzon'un Arsin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, V.K. isimli şahsın evinde yapılan aramada 7 kilo 142 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya hassas köpeklerin de katıldığı operasyonda, sahtekar gözaltına alındı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla 7 kilo 142 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arsin İlçesine bağlı bir mahallede adli makamlardan alınan arama kararına istinaden V.K. isimli şahsın ev ve eklentilerinde uyuşturucuya hassas köpeklerin de katılımı ile operasyon düzenledi. Yapılan arama neticesinde cam kavanozlar içinde 7 kilo 142 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Cam kavanozların bazılarını şahsın buzdolabında sakladığı gözlenirken, V.K. olayla ilgili gözaltına alındı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Operasyon Politika Güvenlik Jandarma 3-sayfa trabzon Arsin

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