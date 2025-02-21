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Trabzon'da İstinat Duvarı Çöktü: İki Araç Zarar Gördü

Trabzon'da İstinat Duvarı Çöktü: İki Araç Zarar Gördü
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki iki otomobilde maddi hasar oluştu. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, yöneticinin saniyelerle kurtulduğu anlar tüyler ürpertti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu iki araçta maddi hasar meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir otomobil sürücüsünün toprak altında kalmaktan 30 saniye ile kurtulduğu görüldü.

Olay, Ortahisar ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki İlkadım Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adel Apartmanı'nda 14.26 sıralarında binanın yanında bulunan istinat duvarı çöktü. Çökmenin etkisiyle park halinde bulunan iki otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bir aracın büyük bir bölümü toprak ve taş parçalarının altında kalarak kullanılmaz hale gelirken, şans eseri olayda kimse yaralanmadı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan çalışmada göçük altında kimsenin olmadığı tespit edilirken, istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bina yöneticisi Cengiz Karslıoğlu'nun 30 saniye ile toprak ve taş parçalarının altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

Saniyelerle kurtulan bina yöneticisi Karslıoğlu: "Tüylerim diken diken oldu"

Saniyelerle kurtulan bina yöneticisi Cengiz Karslıoğlu (55), görüntüleri izlediğinde tüylerinin diken diken olduğunu belirterek, "Görüntüleri yeni izledim. Tüylerim diken diken oldu. 1-2 saniye ile kurtarmışız. Benim aracım tam ortadaydı. Aracıma binerek çıkmıştım. Peşinden çökme olmuş. Aynı sıkıntı yan binada da var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Annemi alıp gideceğim. Burada onu saklayamam. Burası şu an risk halinde. Saniyelerle kurtulmuşum. Verilmiş veya verilecek sadakamız varmış" dedi.

"Evin önüne geldiğimde aracımın çok kötü durumda olduğunu gördüm"

Apartman sakinlerinden Muzaffer Demir ise aracında maddi hasar meydana geldiğini dile getirerek, "2 saat önce aracımın üstünde kar vardı. Onu temizledikten sonra eve çıktım. 2 saat sonra büyük bir ses çıktı ve sarsıldık. Evin önüne geldiğimde aracımın çok kötü durumda olduğunu gördüm. Çok üzgünüz. Çökme esnasında dışarıda kimse yoktu. Çökmeden önce bina yöneticimiz çıkmış. 1 yıl önce de karşı duvarda olmuştu. Diğer aracımın üstüne ağaç düşmüştü. Bu yıl da bunu yaşadık" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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