Trabzon'da Haldizen Deresi'ne Düşen Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Trabzon'da Haldizen Deresi'ne Düşen Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Çaykara ilçesinde, su içmek için Haldizen Deresi'ne düşen 9 yaşındaki Arap uyruklu çocuk için geniş çaplı arama başlatıldı. Aile bireylerinin yardımıyla, olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde su içmek isterken Haldizen Deresi'ne düşen 9 yaşlarındaki Arap uyruklu çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı Yaylası'na ailesi ile gezmeye giden Arap uyruklu 9 yaşındaki F.R.A, Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden baba, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle baba da zor anlar yaşadı ve güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. Büyük bir panik yaşayan baba, aracına binerek Uzungöl merkeze doğru yardım aramak üzere hareket etti. Yol üzerinde karşılaştığı bisikletli bir vatandaştan yardım isteyen turist, bölgedeki telefon çekim sıkıntısı nedeniyle hemen sağlık ve güvenlik birimlerine ulaşamadı. Ancak bisikletli genç, telefon sinyalinin güçlü olduğu bir noktaya giderek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik ekipleri, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Dalgıç Timi olmak üzere çok sayıda ekip yönlendirildi. Suya düşen çocuk için arama çalışması başlatılırken, derenin eriyen kar suları nedeniyle debisinin yüksek olmasının çalışmaları güçleştirdiği belirtildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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