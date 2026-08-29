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Sürmene'de Drift Cezası: 281 Bin TL

Sürmene'de Drift Cezası: 281 Bin TL
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Trabzon’un Sürmene ilçesinde kavşakta drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 281 bin TL idari para cezası uygulandı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde kavşakta drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 281 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Sürmene ilçesinde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde drift yaptıkları tespit edilen 2 sürücü, ekiplerin çalışması sonucu belirlendi.

Trafik ekiplerince sürücülere toplam 281 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Drift yapılan araçlar da trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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