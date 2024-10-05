Trabzon'da Çatıdan Düşen 64 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Trabzon'un Araklı ilçesinde, evinin çatısını yaparken düşen 64 yaşındaki Hasan Yetim, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Arsin Ulu Camii'nde kılındıktan sonra aile kabristanlığına defnedilecek.
Trabzon'un Araklı ilçesinde bir kişi çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
Olay ilçenin Karatepe mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, evinin çatısını yaparken çatıdan düşerek yaralanan Hasan Yetim (64) kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Yetim'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Arsin Ulu Camii'nde kılındıktan sonra Karatepe'de aile kabristanlığına defnedilecek. - TRABZON