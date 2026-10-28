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Trabzon'da 5 aylık takip sonrası 44 adrese baskın yapıldı, 45 kişi gözaltına alındı

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Trabzon'da 5 aylık takip sonrası 44 adrese baskın yapıldı, 45 kişi gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Trabzon'da 5 aylık takip sonrası 44 adrese baskın yapıldı, 45 kişi gözaltına alındı
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Trabzon'da 5 aylık takibin ardından 44 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde uyuşturucu maddelerin yanı sıra 7 ruhsatsız tabanca ve 245 fişek ele geçirilirken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 aydır titizlikle yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, şafak vakti 44 adrese eş zamanlı dev operasyon gerçekleştirildi. İHA ve Özel Harekat Timlerinin de destek verdiği operasyonda gözaltına alınan 45 şüphelinin ev ve iş yerlerinde adeta cephanelik ve uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Türk Ceza Kanunu 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti)" suçu kapsamında 5 aydır yürütülen projeli çalışma operasyonla taçlandırıldı. CMK 134, 135 ve 140. maddeleri kapsamında yürütülen teknik ve fiziki tedbirlerin ardından düğmeye basan ekipler, Trabzon merkez ve 7 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

325 personel ve İHA'larla şafak baskını

Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen dev operasyona; 325 personel, 5 Özel Harekat Timi, 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 4 Narkotik Madde Arama Köpeği katıldı. 47 şüpheli şahsa ait 44 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, hedefteki isimlerden 45'i kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

5 aylık projeli çalışma süresince ve operasyon günü yapılan aramalarda, zehir tacirlerine ait depolarda ele geçirilenler uyuşturucu ticaretinin boyutunu gözler önüne serdi. Operasyonlarda çok miktarda sentetik kannabinoid ham maddesi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Uzmanlar, ele geçirilen ham maddelerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle büyük bir zehir tacirliği şebekesinin çökertildiğini belirtti.

Aramalarda ayrıca; sentetik ecza, kubar esrar, skunk, metamfetamin, sıvı metamfetamin, kokain, bonzai, Hint keneviri bitkisi, toz esrar ve afyon sakızı gibi çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Cephanelik gibi evler: suç gelirleri de yakalandı

Adreslerde uyuşturucu maddelerin yanı sıra suç organizasyonunda kullanılan çok sayıda silah ve malzeme de ele geçirildi. Yapılan aramalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, bu silahlara ait 245 adet çeşitli çaplarda fişek, 4 adet hassas terazi, uyuşturucu kullanmaya yarayan 18 adet düzenek, 200 adet gümrük kaçağı boş makaron ile makaron doldurma aparatı bulundu. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit paraya el konuldu.

Gözaltına alınan 45 şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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