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Trabzon Çaykara'da hatalı sollama kazaya neden oldu, 5 kişi yaralandı

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Trabzon Çaykara'da hatalı sollama kazaya neden oldu, 5 kişi yaralandı
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Trabzon’un Çaykara ilçesinde bugün öğle saatlerinde hatalı sollama sonrası otomobil ile tur minibüsü çarpıştı, 2’si Arap uyruklu 5 kişi yaralandı. Yaralılar Of ve Araklı’daki hastanelerde tedavi altına alınırken kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 2'si Arap uyruklu 5 kişi yaralandı.

Kaza bugün öğle saatlerinde Çaykara-Uzungöl karayolu Atatürk Caddesinde meydana geldi. Hatalı sollama sonrasında otomobil sürücüsü E.T.'nin (36) kullandığı araç, karşı yönden gelen tur minibüsü ile çarpıştı. Kazada Arap uyruklu A.J.A. (27) ve D.A. (27) ile B.Y. (49) ve M.T (12) yaralandı. Yaralılar Of ve Araklı'daki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza anı yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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