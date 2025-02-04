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Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltında

Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltında
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis, durdurduğu araçta yaptığı aramada 20 gram amfetamin ve 750 gram kıyılmış tütün ele geçirerek 3 şahsı gözaltına aldı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tosya ilçesinde durdurulan bir araçta şüphe üzerine arama yapıldı. Aramada 20 gram amfetamin ile 750 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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