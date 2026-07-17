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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan sanığa 12 yıl hapis cezası

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan sanığa 12 yıl hapis cezası
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan H.C.Ş., 'uyuşturucu ticareti' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanık O.D. ve M.A. ise beraat etti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili yargılanan sanıklardan biri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, iki sanığın ise beraatına karar verildi.

Olay, 2025 yılının Eylül ayında Tosya ilçesindeki sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek şüpheli bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada şoför kapısı ile koltuk arkasında 90 gram bonzai ele geçirildi. Araçta bulunan M.A., O.D. ve H.C.Ş.'nin üzerlerinde yapılan aramada 2,30 gram bonzai, evlerinde yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi, fritöz içerisinde 5 gram bonzai, poşet içerisinde 2,90 gram bonzai ve aseton kutusunda bir miktar bonzai ile 5 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan H.C.Ş. ve O.D. tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.A., H.C.Ş. ile O.D. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan açılan duruşma görülmeye devam etti. Duruşmada tutuklu sanık H.C.Ş. ile tutuksuz yargılanan sanıklar O.D. ve M.A. hazır bulundu.

Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, H.C.Ş'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, O.D. ve M.A.'nın ise beraatını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan H.Ç.Ş., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Bildiğim her şeyi ben size söyledim. Telefon konuşmaları ve para transferleri, her şey belli. Benim bunlardan uyuşturucu aldığım net şekilde ortada. Ayrıca ben birkaç ismi de burada size. Bunlardan bir şey çıkmaması gayet normal, çünkü benim verdiğim isimler mahkemede söylendi. Diğer sanıklar verdiğim isimleri duyduğu için bunlardan bir şey çıkmaması çok normal. Ben içtiğimi kabul ediyorum ama uyuşturucu ticareti yaptığımı kabul etmiyorum" dedi.

Daha sonra savunma yapan O.D., "H.Ç.Ş.'nin ilk celselerde benden aldığını söylediği uyuşturucu için daha sonraki celselerde başkasının adını vererek çelişkili beyanlarda bulunarak yalan söylediği bellidir. Kendisini kurtarmak için yalan ifadede bulunuyor. Evinde ve arabasında bulunan maddeler uyuşturucu satıcılığını gösterir. Bu yüzden mütalaa doğrultusunda karar verilmesini ve beraatımı talep ederim" diye konuştu.

M.A. ise mütalaa doğrultusunda beraatını talep etti.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, H.C.Ş'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdı. O.D. ve M.A'nın ise beraatına karar verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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