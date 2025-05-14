Tosya'da Sahipsiz Köpek Saldırısında 5 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki Karasapaca köyünde, sokakta oynayan 5 yaşındaki B.K., sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin çocuğun kalçasını ısırması sonucu çocuk tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Karasapaca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki B.K., sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpek saldırdığı çocuğun kalçasını ısırdı. Annesinin müdahalesiyle köpeğin saldırısından kurtarılan çocuk, Tosya Devlet Hastanesine götürülerek tedavi edildi. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa