Tosya'da Karşı Şeride Geçen Otomobilin Tırla Çarpışması: 3 Ölü, 4 Yaralı

Tosya'da Karşı Şeride Geçen Otomobilin Tırla Çarpışması: 3 Ölü, 4 Yaralı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil, tırla çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda su birikintisi sebebiyle savrulan otomobil, yolun karşı şeridine geçerek tırla çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 BA 5323 plakalı otomobil, alt geçitte yağışın ardından biriken su sebebiyle savrularak bariyerlere çarpıp, yolun karşı istikametine geçti. Bu sırada Samsun istikametine seyir halinde olan İ.U. idaresindeki 55 AHS 500 plakalı tır, bir anda karşısına çıkan otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri ise morga kaldırıldı. Tır sürücüsü de tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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