Tost Yerken Boğazına Sucuk Takılan Zihinsel Engelli Vatandaşa Kahvehane Sahibi Müdahale Etti

İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir kahvehanede tost yerken boğazına sucuk takılan zihinsel engelli vatandaş, kahve işletmecisinin yaptığı Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Çatalca Karacaköy Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, tost yiyen zihinsel engelli bir vatandaşın boğazına sucuk takıldı. Bir anda nefes almakta güçlük çeken şahıs boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden kahvehane sahibi, zaman kaybetmeden müdahale etti. Esnafın uyguladığı Heimlich manevrasıyla vatandaşın boğazına takılan sucuk çıkarıldı. Nefes almaya başlayan şahıs, kısa süre içinde kendine geldi. Yaşanan panik anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde vatandaşın nefes almakta zorlandığı, kahve sahibinin hemen müdahale ederek Heimlich manevrası yaptığı ve sucuk parçasının çıkarılmasının ardından vatandaşın yeniden nefes aldığı anlar yer aldı.

Müdahale eden işletme sahibi Özgür Cantekin, "Zihinsel engelli bir kardeşimiz dün yemek yedi burada. Yemek yiyince birdenbire boğazına bir şey takıldı. Panik yapmadan kendisini izledik önce. Sonra müdahale etmek zorunda kaldık. Müdahale edince kendisi de o arada sucuğu ağzından fırlattı ve nefes almaya başladı. Biz de çok sevindik. Allah'ıma hamdolsun şu an sağlığı sıhhati yerinde" dedi. - İSTANBUL