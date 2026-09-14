Torunu haber alamayınca ekipler seferber oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde ninesinden haber alamayan torununun ihbarı üzerine eve gelen ekipler, kapıyı açmak üzereyken yaşlı kadının kapıyı açmasıyla rahatladı.

Olay, Mesudiye Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki A.A.'nın yanına gelen torunu, ninesinden haber alamayınca bir süre kapıyı çaldı. İçeriden yanıt alamayan torun, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, dış kapının kilitli olması üzerine kapıyı levye yardımıyla açmak için çalışma başlattı. Bu sırada evin emlakçısına ulaşılırken, kısa sürede olay yerine gelen emlakçı anahtarla dış kapıyı açtı. İç kapının açılması için de çalışma başlatıldığı sırada yaşlı kadın kapıyı kendisi açtı. Yürümekte güçlük çektiği ve rahatsızlığı olduğu için hareket etmekte zorlandığı öğrenilen yaşlı kadının sağlık ekiplerince gerekli kontrolleri yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı