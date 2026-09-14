Haberler

Torunu haber alamayınca ekipler seferber oldu

Torunu haber alamayınca ekipler seferber oldu
Güncelleme:
+33 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın’ın Efeler ilçesinde ninesinden haber alamayan torununun ihbarı üzerine eve gelen ekipler, kapıyı açmak üzereyken yaşlı kadının kapıyı açmasıyla rahatladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ninesinden haber alamayan torununun ihbarı üzerine eve gelen ekipler, kapıyı açmak üzereyken yaşlı kadının kapıyı açmasıyla rahatladı.

Olay, Mesudiye Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki A.A.'nın yanına gelen torunu, ninesinden haber alamayınca bir süre kapıyı çaldı. İçeriden yanıt alamayan torun, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, dış kapının kilitli olması üzerine kapıyı levye yardımıyla açmak için çalışma başlattı. Bu sırada evin emlakçısına ulaşılırken, kısa sürede olay yerine gelen emlakçı anahtarla dış kapıyı açtı. İç kapının açılması için de çalışma başlatıldığı sırada yaşlı kadın kapıyı kendisi açtı. Yürümekte güçlük çektiği ve rahatsızlığı olduğu için hareket etmekte zorlandığı öğrenilen yaşlı kadının sağlık ekiplerince gerekli kontrolleri yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş

AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili vekillere soğuk duş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde dikkat çeken benzerlikler

Kozinoğlu dosyasında esrarengiz Kurtlar Vadisi detayı
Otomobil yol kenarındaki gençlere çarptı, 1 ölü, 2 yaralı

Yol kenarındaki gençlere çarpıp kaçtı! 1 ölü, 2 yaralı
Araç sahipleri dikkat! 423 bin lira ödemeyen yola çıkamayacak

Araç sahipleri dikkat! 423 bin lira ödemeyen yola çıkamayacak
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı

21 FETÖ'cü için ses getirecek karar! Aralarında Zekeriya Öz de var
İstanbul'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı

İstanbul'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Her 3 büyük mükelleften 1'i mercek altında

Şimşek düğmeye bastı! Maliye şimdi bu grubun peşinde
Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar! Yemen alev alev yanıyor

Savaşta korkulan oldu! Başkente gece yarısı bomba yağdırdılar