İzmir'de vahşete kurban giden Emine Dönmez'e memleketi Akşehir'de acı veda

İzmir Torbalı'da bir şantiye alanında yanmış cesedi bulunan 73 yaşındaki Emine Dönmez, memleketi Konya Akşehir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili Dilek D. gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde şantiye alanında yanmış halde cesedi bulunan 73 yaşındaki Emine Dönmez'in cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 18 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında Torbalı'da meydana geldi. Şantiye alanında yanmış bir kadın cesedi bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin Akşehirli Emine Dönmez'e ait olduğu belirlendi. Cesedin yanında bulunan Dilek D. isimli şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre başkalarına borcu olan Dilek D.'nin altınları olduğunu bildiği annesinin eski komşusu Emine Dönmez'i hedef aldığı, yaşlı kadını altınları için öldürdüğü öne sürüldü. Emine Dönmez'in eşi Mehmet Dönmez'in ise olay günü saat 16.30'dan itibaren eşine defalarca telefonla ulaşmaya çalıştığı ancak cevap alamadığı ortaya çıktı.

Emine Dönmez'in cenazesi memleketi Akşehir'e getirildi

Otopsi işlemlerinin ardından Akşehir'e getirilen Emine Dönmez için Akşehir Hasan Paşa İmaret Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Dönmez'in yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan eşi Mehmet Dönmez, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı eşe yakınları destek oldu.

Emine Dönmez'in yakın arkadaşı Ceyhan Arslan, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Emine benim çok samimi arkadaşımdı. Çok iyi bir insandı. Kemeraltı'na peruk almak için gittiklerini öğrendik. Ancak Torbalı tarafına götürülüyor. Orada öldürülüp yakılmaya çalışılıyor. Çok üzgünüz" dedi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında ortaya çıkan detaylarda, aile dostu oldukları belirtilen Emine Dönmez ile Dilek D.'nin olay günü alışveriş yapmak amacıyla buluştukları öğrenildi. Kurban Bayramı öncesi torunlarına alışveriş yapmak isteyen Dönmez'in, Kemeraltı'na gitmek için Dilek D. ile sözleştikleri belirtildi.

Hasan Paşa İmaret Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Emine Dönmez'in cenazesi Nasreddin Hoca Mezarlığı'nda defnedildi. Çocukları Bülent Dönmez, Levent Dönmez, Mehmet Fikret Dönmez ve Samet Dönmez cenazede taziyeleri kabul etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
