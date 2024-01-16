Toptancı Hali'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Toptancı Hali'nde korkutan yangın

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan Toptancı Hali'nde çıkış nedeni bilinmeyen yangın, daha fazla büyümeden ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Yangın saat 21.00 sıralarında Gazi Mahallesi'nde bulunan Toptancı Hali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Toptancı Hali'nde bir iş yerinin arkasında bulunan sebze paketleri alev aldı. Kısa süre içinde paketleri kaplayan alevler, elektrik tellerine de sıçramaya başlayarak tehlike saçarken, alev ve dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, zorlu hava şartları nedeniyle alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapılarak yangın tamamen söndürüldü.