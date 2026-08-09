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Başpehlivan Serhat Elvan akaryakıt istasyonunda saldırıya uğradı

Başpehlivan Serhat Elvan akaryakıt istasyonunda saldırıya uğradı
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Samsun’da düzenlenen yağlı güreş organizasyonuna katılmak üzere yola çıkan başpehlivan Serhat Elvan, akaryakıt istasyonunda saldırıya uğradı.

Samsun'da düzenlenen yağlı güreş organizasyonuna katılmak üzere yola çıkan başpehlivan Serhat Elvan, akaryakıt istasyonunda saldırıya uğradı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken başpehlivan Elvan, şahıslardan şikayetçi oldu.

Olay, dün sabah saatlerinde Samsun'da meydana geldi. Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 6'ncı etabı olan 20'nci Samsun Vezirköprü Kunduz Güreşleri'ne katılmak üzere yola çıkan Tokatlı başpehlivan Serhat Elvan, bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. İddiaya göre Elvan'ı takip ettiği öne sürülen eski başpehlivan Ş.Y. ile yakınları Ö.Y. ve E.Y. Serhat Elvan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine başpehlivan Elvan saldırıya uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırıya uğrayan başpehlivan konuştu

Olayı anlatan Serhat Elvan, "Cuma günü Veziköprü'de lig güreşleri başlamıştı. 2'nci gününde Vezirköprü için yola çıktım. Kahvemi aldım eşimle telefonda konuşuyordum. O arada Ş.Y. geldi. Paylaştığım yazı için özür dilememi istedi. 'Paylaştığım yazıda bir sıkıntı yok, bunda özür dilenecek bir şey de yok' dedim. O arada 2 kişi daha gelince sandalye sesini duydum kafamı çevirdim. O anda Ş.Y. bana vurdu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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