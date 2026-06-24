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Tokat'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Tokat'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
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Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Zile-Pazar kara yolu Ütük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ç. yönetimindeki 34 BVV 24 plakalı otomobil, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen A.Ç. idaresindeki 06 FPN 079 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü C.Ç. ile yanındaki F.O., F.İ. ve Ş.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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