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Tokat ve Sivas'ta Çalıntı Araç Operasyonu: 8 Tutuklama

Tokat ve Sivas'ta Çalıntı Araç Operasyonu: 8 Tutuklama
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Tokat ve Sivas'ta çalıntı ve hileli araçlara yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonda 30'dan fazla araç ile çok sayıda yedek parça ele geçirildi.

Tokat ve Sivas'ta çalıntı ve hileli araçlara yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 8'i tutuklanırken, operasyonda tutuklu sayısı 8 oldu.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri Tokat ve Sivas'ta çalıntı, hacizli ve şase veya motor numarası değiştirilmiş araçlara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 21 adrese yapılan baskınlarda çekici, binek araç ve motor blokları dahil 30'dan fazla vasıta ile çok sayıda yedek parça ele geçirildi. İncelemelerde, bazı araçların pert kayıtlı olduğu ve yasa dışı yollarla trafiğe çıkarıldığı belirlendi. Ayrıca bu araçların Tokat'taki bazı otoparklardan illegal şekilde çıkarıldığı tespit edilerek operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye çıkartılan şüphelilerden S.E., M.S., S.Y., U.U., A.Y., A.C. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Y.A., mart ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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